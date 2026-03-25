Намеренно ждали утра: новые детали атаки FPV-дроном в электропоезд на Харьковщине

Российский FPV-дрон ударил по электропоезду в Харьковской области 24 марта. В результате атаки погиб 61-летний пассажир.

Корреспондент 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что электричка находилась на станции Слатино на Дергачевщине. Это примерно в 12 километрах по прямой от границы с Россией.

Что известно об инциденте?

По словам Черненко, автобусы пока не ездят на этот участок после атаки FPV-дрона. Теперь там прекратили железнодорожное сообщение после аналогичного инцидента. Это проблема, ведь в Слатино и близлежащих населенных пунктах проживает сейчас примерно 3,5 тысячи человек.

Сейчас решают вопрос, возможно ли вообще обеспечить здесь сообщение. Это и приграничная территория, где россияне постоянно атакуют гражданские машины, коммунальный спецтранспорт различными беспилотниками,

– рассказала Черненко.

Обратите внимание! По предварительной информации, 61-летний погибший 61-летний пассажир мог отказаться эвакуироваться в укрытие.

Начальник Дергачевской городской военной администрации рассказал, что, вероятнее всего, россияне ударили FPV-дроном на оптоволокне. Украинские подразделения глушат большинство беспилотников, которые запускают оккупанты на этом направлении. И, к сожалению, средства РЭБ не сработают на такие дроны.

Такие дроны не подлежат подавлению средствами РЭБ. Враг ночью заносит их возле населенного пункта и ставит на дороги, обочины, крыши. Они намеренно ждут утра и атакуют этими дронами-"ждунами" по транспорту, который курсирует через населенный пункт, – рассказал начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

