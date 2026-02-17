17 февраля, 16:46
Россияне нанесли удар по Харькову
Основні тези
- Около 16.24 российский беспилотник атаковал Индустриальный район Харькова.
- Информации о пострадавших нет.
Днем россияне терроризировали Харьков. Враг ударил по городу дроном.
После обеда на Харьковщине объявили воздушную тревогу из-за опасности дронов.
Что известно об атаке на Харьков?
Около 16:24 враг атаковал БПЛА Индустриальный район Харькова. Российский беспилотник упал возле частного дома.
По словам главы ОВА Олега Синегубова, в настоящее время информация о пострадавших не поступала.
К слову, около 15:40 БПЛА типа "Молния" попал во двор частного жилого дома в Изюме.
Об этом сообщили в Изюмской ГВА. По ее данным, люди ранения не получили.
- Напомним, что в ночь на 17 февраля Россия в очередной раз осуществила массированную комбинированную атаку на украинскую энергетику. Враг использовал более 400 ракет и дронов.
- В Одессе без тепла и воды осталось десятки тысяч человек. Также частично без отопления жители Бурштына.
- Заметим, что новый массированный обстрел произошел как раз накануне трехсторонних переговоров в Женеве.
- Генерал армии, экс-руководитель СВР Николай Маломуж объясняет: Путин рассчитывает, что обстрелы заставят украинцев согласиться на любое соглашение. Политтехнолог Тарас Загородний добавляет, что обстрелы – акт самоутверждения Кремля: они создают иллюзию силы, хотя реальных рычагов влияния на Украину в России мало.