Россияне не уничтожат нас и дух Сковороды, – директор разрушенного музея в Харьковской области

В Харьковской области оккупанты во время обстрела ночью 7 мая уничтожили Национальный музей имени Григория Сковороды. Однако российским захватчикам никогда не удастся уничтожить дух украинского народа.

Об этом 24 каналу рассказала директор разрушенного Национального музея имени Григория Сковороды Наталья Мицай.

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Что известно о взрыве

По словам директора, тогда все село Сковородиновка, где расположен музей, услышало взрыв. У многих людей от взрыва дома открылись двери и повылетали окна.

Буквально через секунду подскочила моя невестка и сказала, что горит музей. Всю ночь там дежурил мой сын. Чувства не передать: боль за сына, боль за музей. Они нас не уничтожат и дух Сковороды не уничтожат. Он говорил, что духовное оружие сильнее, чем телесное, а наш украинский дух не убить. Никто не одолеет нас,

– отметила Наталья Мицай.

Спасателям пришлось вытаскивать сына директора музея буквально из-под горящих завалов. Медики диагностировали у мужчины травму ноги, поэтому после инцидента его госпитализировали.

Следует отметить, что незадолго до вторжения России в музее сделали реставрацию. Однако все потраченные деньги и усилия местных жителей уничтожены.

Каким музей является сейчас

На месте музея было имение 18 века. Именно в нем в последние годы своей жизни работал Григорий Сковорода. Возле него его и похоронили. К слову, в 2022 году со дня рождения философа исполняется 300 лет.

Самые ценные экспонаты коллекции музея удалось спасти, потому что их заранее переместили в безопасное место. Однако само здание разрушено.

Разрушенный Национальный музей имени Григория Сковороды / Фото Анны Черненко, 24 канал

Уничтожение культурных памятников в Украине: что известно

Российские оккупанты уничтожают культурное наследие Украины. Вражеские бомбы разрушают музеи и библиотеки, церкви и мечети, университеты и театры.

Из-за действий россиян пострадали многие культурные памятники в Сумской области. В частности, они сожгли дом управляющего поместьями Кенига. Оккупанты сделали это, когда отступали.

В Министерстве культуры и информационной политики Украины сообщили, что по состоянию на конец апреля Россия совершила более 240 военных преступлений против ячеек нашей культуры.

Директор разрушенного музея в Харьковской области рассказала об обстреле оккупантов: смотрите видео