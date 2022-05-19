Об этом 24 каналу рассказала директор разрушенного Национального музея имени Григория Сковороды Наталья Мицай.
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Что известно о взрыве
По словам директора, тогда все село Сковородиновка, где расположен музей, услышало взрыв. У многих людей от взрыва дома открылись двери и повылетали окна.
Буквально через секунду подскочила моя невестка и сказала, что горит музей. Всю ночь там дежурил мой сын. Чувства не передать: боль за сына, боль за музей. Они нас не уничтожат и дух Сковороды не уничтожат. Он говорил, что духовное оружие сильнее, чем телесное, а наш украинский дух не убить. Никто не одолеет нас,
– отметила Наталья Мицай.
Спасателям пришлось вытаскивать сына директора музея буквально из-под горящих завалов. Медики диагностировали у мужчины травму ноги, поэтому после инцидента его госпитализировали.
Следует отметить, что незадолго до вторжения России в музее сделали реставрацию. Однако все потраченные деньги и усилия местных жителей уничтожены.
Каким музей является сейчас
Самые ценные экспонаты коллекции музея удалось спасти, потому что их заранее переместили в безопасное место. Однако само здание разрушено.
Разрушенный Национальный музей имени Григория Сковороды / Фото Анны Черненко, 24 канал
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