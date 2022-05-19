Об этом 24 каналу рассказала директор разрушенного Национального музея имени Григория Сковороды Наталья Мицай.

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Что известно о взрыве

По словам директора, тогда все село Сковородиновка, где расположен музей, услышало взрыв. У многих людей от взрыва дома открылись двери и повылетали окна.

Буквально через секунду подскочила моя невестка и сказала, что горит музей. Всю ночь там дежурил мой сын. Чувства не передать: боль за сына, боль за музей. Они нас не уничтожат и дух Сковороды не уничтожат. Он говорил, что духовное оружие сильнее, чем телесное, а наш украинский дух не убить. Никто не одолеет нас,

– отметила Наталья Мицай.

Спасателям пришлось вытаскивать сына директора музея буквально из-под горящих завалов. Медики диагностировали у мужчины травму ноги, поэтому после инцидента его госпитализировали.

Следует отметить, что незадолго до вторжения России в музее сделали реставрацию. Однако все потраченные деньги и усилия местных жителей уничтожены.

Справка. На месте музея было имение 18 века. Именно в нем в последние годы своей жизни работал Григорий Сковорода. Возле него его и похоронили. К слову, в 2022 году со дня рождения философа исполняется 300 лет.

Каким музей является сейчас

Самые ценные экспонаты коллекции музея удалось спасти, потому что их заранее переместили в безопасное место. Однако само здание разрушено.

Разрушенный Национальный музей имени Григория Сковороды / Фото Анны Черненко, 24 канал

Уничтожение культурных памятников в Украине: что известно

Российские оккупанты уничтожают культурное наследие Украины. Вражеские бомбы разрушают музеи и библиотеки, церкви и мечети, университеты и театры.

Из-за действий россиян пострадали многие культурные памятники в Сумской области. В частности, они сожгли дом управляющего поместьями Кенига. Оккупанты сделали это, когда отступали.

В Министерстве культуры и информационной политики Украины сообщили, что по состоянию на конец апреля Россия совершила более 240 военных преступлений против ячеек нашей культуры.

Директор разрушенного музея в Харьковской области рассказала об обстреле оккупантов: смотрите видео