Об этом сообщили журналисты со ссылкой на систему бронирования сайта лоукостера 8 февраля. Однако пока это никак официально не комментировали в Ryanair. Поэтому такая ситуация может быть лишь системным сбоем.

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Не показывает доступные вылеты

На сайте компании невозможно забронировать перелет на ближайшие даты или летнюю навигацию. Система указывает, что нет доступных вылетов. Такая же ситуация с обратным направлением.

Отсутствует бронирование на сайте Ryanair / Скриншот 24 канала

Ранее сообщалось, что Ryanair планирует покинуть 6 международных маршрутов из Харькова. Речь шла о Будапеште, Бергамо, Вильнюсе, Кракове, Познани и Варшаве. А вот из Херсона были рейсы Ryanair в Вену, Краков и Варшаву.

Стоит заметить, что на сайте аэропорта "Харьков" нет никакой информации об отмене рейсов. Более того, там даже есть обнародованные данные о самолете компании, который 28 февраля отправится с аэропорта в Будапешт.

Расписание вылетов в Будапешт из Харькова / Скриншот 24 канала

Обратите внимание! С начала пандемии из-за изменения спроса лоукостер неоднократно менял расписание полетов в Украину. Вылеты много раз отменяли или переносили. Однако впервые сообщили об остановке продажи билетов на все рейсы сразу из двух аэропортов.

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