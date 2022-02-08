Ryanair скасував міжнародні рейси з Харкова та Херсона

Про це повідомили журналісти з посиланням на систему бронювання сайту лоукостера 8 лютого. Проте наразі це ніяк офіційно не коментували в Ryanair. Тому така ситуація може бути лише системним збоєм.

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Не показує доступні вильоти

На сайті компанії неможливо забронювати переліт на найближчі дати або літню навігацію. Система вказує, що немає доступних вильотів. Така ж ситуація зі зворотним напрямом.



Відсутнє бронювання на сайті Ryanair / Скриншот 24 каналу

Раніше повідомляли, що Ryanair планує залишити 6 міжнародних маршрутів з Харкова. Мовилося про Будапешт, Бергамо, Вільнюс, Краків, Познань і Варшаву. А ось із Херсону були рейси Ryanair до Відня, Кракова та Варшави.

Вато зауважити, що на сайті аеропорту "Харків" немає жодної інформації про скасування рейсів. Ба більше, там навіть є оприлюднені дані про літак компанії, який 28 лютого відправиться із летовища до Будапешту.



Розклад вильотів до Будапешту з Харкова / Скриншот 24 каналу

Зверніть увагу! Від початку пандемії через зміну попиту лоукостер неодноразово змінював розклад польотів в Україну. Вильоти багато разів скасовували чи переносили. Проте вперше повідомили про зупинку продажу квитків на всі рейси одразу з двох аеропортів.

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