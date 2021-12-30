Сделал 18 прививок: житель Харькова протестировал на себе все доступные виды вакцин
Источник:"Секретные материалы"
Харьковчанин Алексей решил установить рекорд по вакцинации от COVID-19. Он сделал 18 прививок и планирует установить рекорд.
Как выяснили журналисты одного из украинских телеканалов, в медицинской авантюре парню помогает врач. Она всячески его поощряет проверять на себе вакцины.
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Рекорд по вакцинации
В такое сложно поверить, но система Helsi подтверждает, что тот самый пациент сделал более 18 уколов от коронавируса. На этом харьковчанин не хочет останавливаться и будет идти на рекорд – 25 прививок.
Житель Харькова сделал 18 прививок от COVID-19 / Скриншот с видео
Алексей не против побочных эффектов. Говорит, что после каждого опыта может остаться на неделю в больнице с бесплатным питанием.
Житель Харькова убежден, что рано или поздно благодаря таким действиям получит высокий рейтинг в приложении "Дия".
Объяснение медика
Врач Людмила Смолина рассказала, что вероятно у пациента есть психические нарушения. Поскольку ни один здоровый человек не согласился бы причинять проблемы собственному организму.
"У нас срабатывает инстинкт самосохранения и человек не хочет себе навредить", – пояснила Смолина.
Врач Людмила Смолина убеждена, что пациент нездоров / Скриншот с видео
Известно, что некоторые медучреждения отказывают харьковчанину в очередной прививке. В частности Алексей не смог сделать укол в Мукачево.Обратите внимание! Житель Харькова целенаправленно пытается побить собственный рекорд. По информации журналистов, семейный врач пообещал ему подарить путевку за 20 вакцинаций.
Такая ситуация свидетельствует о несовершенной системе вакцинации в Украине. Поэтому правоохранителей просят обратить внимание на инцидент и отреагировать.
Вакцинация в Украине: последние новости
- После начала пандемии в Украине появился перечень профессий, для которых вакцинация является обязательной от COVID-19. Работодатели объяснили, нужно ли указывать этот статус в резюме.
- По информации Министерства здравоохранения, с начала кампании по вакцинации сделали более 28 миллионов прививок. В частности полностью вакцинированными являются 13,5 миллиона человек.
- Медики призывают беременных обязательно вакцинироваться. Это позволит обезопасить от тяжелого течения болезни не только матерей, но и новорожденных.