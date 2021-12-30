Как выяснили журналисты одного из украинских телеканалов, в медицинской авантюре парню помогает врач. Она всячески его поощряет проверять на себе вакцины.

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Рекорд по вакцинации

В такое сложно поверить, но система Helsi подтверждает, что тот самый пациент сделал более 18 уколов от коронавируса. На этом харьковчанин не хочет останавливаться и будет идти на рекорд – 25 прививок.

Житель Харькова сделал 18 прививок от COVID-19 / Скриншот с видео

Алексей не против побочных эффектов. Говорит, что после каждого опыта может остаться на неделю в больнице с бесплатным питанием.

Житель Харькова убежден, что рано или поздно благодаря таким действиям получит высокий рейтинг в приложении "Дия".

Объяснение медика

Врач Людмила Смолина рассказала, что вероятно у пациента есть психические нарушения. Поскольку ни один здоровый человек не согласился бы причинять проблемы собственному организму.

"У нас срабатывает инстинкт самосохранения и человек не хочет себе навредить", – пояснила Смолина.

Врач Людмила Смолина убеждена, что пациент нездоров / Скриншот с видео

Известно, что некоторые медучреждения отказывают харьковчанину в очередной прививке. В частности Алексей не смог сделать укол в Мукачево.

Обратите внимание! Житель Харькова целенаправленно пытается побить собственный рекорд. По информации журналистов, семейный врач пообещал ему подарить путевку за 20 вакцинаций.

Такая ситуация свидетельствует о несовершенной системе вакцинации в Украине. Поэтому правоохранителей просят обратить внимание на инцидент и отреагировать.

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