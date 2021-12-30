Як з'ясували журналісти одного з українських телеканалів, у медичній авантюрі хлопцеві допомагає лікарка. Вона усіляко його заохочує перевіряти на собі вакцини.
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Рекорд з вакцинації
У таке складно повірити, але система Helsi підтверджує, що той самий пацієнт зробив понад 18 уколів від коронавірусу. На цьому харків'янин не хоче зупинятися і йтиме на рекорд – 25 щеплень.
Житель Харкова зробив 18 щеплень від COVID-19 / Скриншот з відео
Олексій не проти побічних ефектів. Каже, що після кожного досліду може залишитися на тиждень у лікарні з безкоштовним харчуванням.
Житель Харкова переконаний, що рано чи пізно завдяки таким діям отримає високий рейтинг у застосунку "Дія".
Пояснення медика
Лікарка Людмила Смоліна розповіла, що ймовірно у пацієнта є психічні порушення. Оскільки жодна здорова людина не погодилась би завдавати проблем власному організму.
"У нас спрацьовує інстинкт самозбереження і людина не хоче собі нашкодити", – пояснила Смоліна.
Лікарка Людмила Смоліна переконана, що пацієнт нездоровий / Скриншот з відео
Відомо, що деякі медзаклади відмовляють харків'янину в черговому щепленні. Зокрема Олексій не зміг зробити укол в Мукачево.
Така ситуація свідчить про недосконалу систему вакцинування в Україні. Відтак правоохоронців просять звернути увагу на інцидент і відреагувати.
Вакцинація в Україні: останні новини
- Після початку пандемії в Україні з'явився перелік професій, для яких є обов'язковою вакцинація від COVID-19. Роботодавці пояснили, чи потрібно вказувати цей статус в резюме.
- За інформацією Міністерства охорони здоров'я, від початку кампанії з вакцинації зробили понад 28 мільйонів щеплень. Зокрема повністю вакцинованими є 13,5 мільйона людей.
- Медики закликають вагітних обов'язково вакцинуватися. Це дозволить убезпечити від важкого перебігу хвороби не лише матерів, але й новонароджених.