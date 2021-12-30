Як з'ясували журналісти одного з українських телеканалів, у медичній авантюрі хлопцеві допомагає лікарка. Вона усіляко його заохочує перевіряти на собі вакцини.

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Рекорд з вакцинації

У таке складно повірити, але система Helsi підтверджує, що той самий пацієнт зробив понад 18 уколів від коронавірусу. На цьому харків'янин не хоче зупинятися і йтиме на рекорд – 25 щеплень.



Житель Харкова зробив 18 щеплень від COVID-19 / Скриншот з відео

Олексій не проти побічних ефектів. Каже, що після кожного досліду може залишитися на тиждень у лікарні з безкоштовним харчуванням.

Житель Харкова переконаний, що рано чи пізно завдяки таким діям отримає високий рейтинг у застосунку "Дія".

Пояснення медика

Лікарка Людмила Смоліна розповіла, що ймовірно у пацієнта є психічні порушення. Оскільки жодна здорова людина не погодилась би завдавати проблем власному організму.

"У нас спрацьовує інстинкт самозбереження і людина не хоче собі нашкодити", – пояснила Смоліна.



Лікарка Людмила Смоліна переконана, що пацієнт нездоровий / Скриншот з відео

Відомо, що деякі медзаклади відмовляють харків'янину в черговому щепленні. Зокрема Олексій не зміг зробити укол в Мукачево.

Зверніть увагу! Житель Харкова цілеспрямовано намагається побити власний рекорд. За інформацією журналістів, сімейна лікарка пообіцяла йому подарувати путівку за 20 вакцинацій.

Така ситуація свідчить про недосконалу систему вакцинування в Україні. Відтак правоохоронців просять звернути увагу на інцидент і відреагувати.

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