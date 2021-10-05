24 канал поцікавився в експертів, чи можуть в Україні запровадити примусову вакцинацію для всього населення та чи не порушує це права громадян.

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Чи законна примусова вакцинація

Олександр Кудрявцев, адвокат, керуючий АБ "Олександра Кудрявцева", розповів, що станом на сьогодні примусова вакцинація порушує права людини.

Конвенція про права людини та біомедицину (повна назва – "Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину") містить загальне правило, згідно з яким будь-яке втручання у сферу здоров'я може здійснюватися тільки після добровільної та свідомої згоди на нього пацієнта. Такому пацієнту заздалегідь має бути надана відповідна інформація про мету і характер втручання, а також про його наслідки та ризики (ст. 5).

Щобільше, у своїй резолюції від 27.01.2021 №2361(2021) під назвою "Вакцини проти COVID-19: етичні, правові та практичні міркування" ПАРЄ закликала держави-члени забезпечити такий порядок, щоб ніхто не зазнавав дискримінації через те, що не пройшов вакцинацію. Крім цього, цей документ зобов'язує інформувати громадян, що вакцинація не є обов'язковою, що ніхто не може зазнавати політичного, соціального чи іншого тиску для її проходження.

Практика ЄСПЛ (Європейського суду з прав людини – 24 канал) наголошує на тому, що як необхідну в демократичному суспільстві можна вважати вакцинацію дітей від хвороб, які добре відомі медичній науці. ЄСПЛ підкреслив, що обов'язок вакцинації стосується тих хвороб, проти яких вакцинація вважається науковою спільнотою ефективною та безпечною. І безпека вакцин, які використовуються, залишається під постійним контролем компетентних органів,

– пояснив Кудрявцев.

Він додав, що, наприклад, у рішенні у справі "Вавржичка та інші проти Чеської Республіки" йшлося про вакцинацію дітей від дев’яти хвороб, включаючи дифтерію, коклюш, правець, поліомієліт, гепатит B, кір і краснуху. Водночас за даними самого ж МОЗ вакцини проти COVID-19, що наразі застосовуються в Україні, ще не пройшли клінічні випробування. І належних доказів, що вони можуть бути ефективними проти COVID-19, досі не має. Тобто, наразі ми перебуваємо на певному етапі (лікарі кажуть – четвертому) медико-біологічних експериментів, які можуть проводитися виключно на підставі добровільної згоди піддослідних.

За словами Кудрявцева, примусова вакцинація не є законною / Фото Pixabay

Враховуючи, що міжнародні нормативно-правові акти є частиною національного законодавства, можемо зробити висновок, що примусова вакцинація проти COVID-19 наразі є незаконною,

– наголосив адвокат.

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, також заявив, що будь-які спроби примусового щеплення в Україні є незаконними. А за свої дії чиновники можуть бути притягнуті до відповідальності.

В Україні деякі громадяни вже виграли справи в судах проти посадових осіб, які їх примушували до вакцинації. Чим далі, тим кількість таких справ буде збільшуватися, додав фахівець.

Чиновникам варто дуже добре подумати, перш ніж примушувати своїх підлеглих до вакцинації. Також роботодавці не мають права не допускати невакцинованих працівників на робочі місця – це грубе порушення трудового законодавства. На жаль, нинішня влада не рахується ні з законами України, ні з Конституцією, ні з правами людини та міжнародними зобов'язаннями України,

– зазначив експерт.

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Чи можуть вакцинацію від COVID-19 зробити обов'язковою

Кудрявцев пояснив, що зробити обов'язковим щеплення від COVID-19 для всіх можуть лише за однієї умови: якщо воно вважатиметься науковою спільнотою ефективним та безпечним. І коли безпека вакцин, які використовуються, залишатиметься під постійним контролем компетентних органів. Тобто вакцина від COVID-19 має прирівнятися до таких відомих, перевірених і безпечних вакцин як, скажімо, вакцина проти гепатиту B чи туберкульозу.

На даний час немає правової підстави для того, аби робити вакцинацію в Україні примусовою. І якщо держава Україна силою примусу (без згоди) почне вакцинувати своїх громадян, це може призвести до масових звернень до ЄСПЛ за компенсацією,

– уточнив Кудрявцев.

Хмелевський вважає, що влада навряд чи запровадить обов'язкову вакцинацію для всіх. Проте будуть запроваджувати заборони, які будуть обмежувати права громадян, щоб таким чином змусити їх щеплюватися. За прикладом деяких інших країн, невакцинованих не допускатимуть в громадські місця, ресторани, кінотеатри, торгові та розважальні центри тощо. Проте, такі дії є незаконними й владі доведеться за це відповідати. Вакцинація, як й інші лікарські дії, мають відбуватися виключно за добровільною згодою пацієнта, жодний примус є неприпустимим, додав експерт.

Примусова вакцинація може призвести до протестів / Фото Pixabay

Примусова вакцинація викликає опір суспільства та веде до протистояння. Відбуваються акції протесту, як в Україні, так і закордоном. У багатьох країнах не лише противники вакцинації виступають проти обмеження прав невакцинованих, їх підтримує велика частина вакцинованих громадян. Тому влада, яка вдається до примусової вакцинації в демократичних країнах, на чергових виборах втратить підтримку виборців. Наслідком пандемії та примусової вакцинації буде повне перезавантаження влади в багатьох країнах,

– наголосив експерт.

Чи можуть відсторонити від роботи невакцинованих українців

Юристка компанії Investment Service Ukraine Дар'я Скоблікова, розповіла, що відсторонити від роботи невакцинованих працівників не можна, крім винятків, прямо встановлених Законом "Про захист населення від інфекційних хвороб".

Однак, якщо особа є дійсно бактеріоносієм, що становить загрозу поширення інфекційної хвороби та робота такої особи пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, така особа за її згодою тимчасово переводиться на роботу, не пов'язану з ризиком поширення інфекційних хвороб,

– зазначила юристка.

Вона додала, що у разі, якщо зазначену людину перевести на іншу роботу неможливо, її відсторонюють від роботи в порядку, встановленому законом. На період відсторонення від роботи особі виплачується допомога у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.

Роботодавці не можуть примушувати своїх працівників вакцинуватися / Фото Pixabay

Рішення про тимчасову чи постійну непридатність осіб, які є бактеріоносіями, для виконання певних видів робіт приймається медико-соціальними експертними комісіями на підставі результатів лікування, даних медичних оглядів тощо. Таке рішення медико-соціальної експертної комісії може бути в установленому порядку оскаржено у суді.

Якщо ж працедавець наполягає на вакцинації, юристка радить отримати від нього належним чином оформлену вимогу про вакцинацію та надати йому правильно оформлену відповідь відмови, якщо ви не згодні з вимогою та/або не бажаєте робити щеплення. В разі відсторонення вас з цих причин від роботи, вимагати отримання відповідного рішення. На підставі вказаних документів ви маєте право звернутись до суду та оскаржити таке рішення.

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