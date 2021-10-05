24 канал поинтересовался у экспертов, могут ли в Украине ввести принудительную вакцинацию для всего населения и не нарушает ли это права граждан.

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Законна ли принудительная вакцинация

Александр Кудрявцев, адвокат, управляющий АБ "Александра Кудрявцева", рассказал, что на сегодня принудительная вакцинация нарушает права человека.

Конвенция о правах человека и биомедицине (полное название – "Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с применением биологии и медицины: Конвенция о правах человека и биомедицине") содержит общее правило, согласно которому любое вмешательство в сферу здоровья может осуществляться только после добровольного и сознательного согласия на него пациента. Такому пациенту заранее должна быть предоставлена соответствующая информация о цели и характере вмешательства, а также о его последствиях и рисках (ст. 5).

Более того, в своей резолюции от 27.01.2021 №2361(2021) под названием "Вакцины против COVID-19: этические, правовые и практические соображения" ПАСЕ призвала государства-члены обеспечить такой порядок, чтобы никто не подвергался дискриминации из-за того, что не прошел вакцинацию. Кроме этого, этот документ обязывает информировать граждан, что вакцинация не является обязательной, что никто не может испытывать политического, социального или иного давления для ее прохождения.

Практика ЕСПЧ (Европейского суда по правам человека – 24 канал) отмечает, что как необходимую в демократическом обществе можно считать вакцинацию детей от болезней, которые хорошо известны медицинской науке. ЕСПЧ подчеркнул, что обязанность вакцинации касается тех болезней, против которых вакцинация считается научным сообществом эффективной и безопасной. И безопасность вакцин, которые используются, остается под постоянным контролем компетентных органов,

– объяснил Кудрявцев.

Он добавил, что, например, в решении по делу "Вавржичка и другие против Чешской Республики" речь шла о вакцинации детей от девяти болезней, включая дифтерию, коклюш, столбняк, полиомиелит, гепатит B, корь и краснуху. В то же время по данным самого же Минздрава вакцины против COVID-19, которые сейчас применяются в Украине, еще не прошли клинические испытания. И надлежащих доказательств, что они могут быть эффективными против COVID-19, до сих пор нет. То есть, сейчас мы находимся на определенном этапе (врачи говорят – четвертом) медико-биологических экспериментов, которые могут проводиться исключительно на основании добровольного согласия испытуемых.



По словам Кудрявцева, принудительная вакцинация незаконная / Фото Pixabay

Учитывая, что международные нормативно-правовые акты являются частью национального законодательства, можем сделать вывод, что принудительная вакцинация против COVID-19 сейчас незаконная,

– подчеркнул адвокат.

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, также заявил, что любые попытки принудительной прививки в Украине являются незаконными. А за свои действия чиновники могут быть привлечены к ответственности.

В Украине некоторые граждане уже выиграли дела в судах против должностных лиц, которые их принуждали к вакцинации. Чем дальше, тем количество таких дел будет увеличиваться, добавил специалист.

Чиновникам стоит очень хорошо подумать, прежде чем принуждать своих подчиненных к вакцинации. Также работодатели не имеют права не допускать невакцинированных работников на рабочие места – это грубое нарушение трудового законодательства. К сожалению, нынешняя власть не считается ни с законами Украины, ни с Конституцией, ни с правами человека и международными обязательствами Украины,

– отметил эксперт.

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Могут ли вакцинацию от COVID-19 сделать обязательной

Кудрявцев объяснил, что сделать обязательной прививку от COVID-19 для всех могут только при одном условии: если она будет считаться научным сообществом эффективной и безопасной. И когда безопасность используемых вакцин будет оставаться под постоянным контролем компетентных органов. То есть вакцина от COVID-19 должна приравняться к таким известным, проверенным и безопасным вакцинам как, скажем, вакцина против гепатита B или туберкулеза.

В настоящее время нет правового основания для того, чтобы делать вакцинацию в Украине принудительной. И если государство Украина силой принуждения (без согласия) начнет вакцинировать своих граждан, это может привести к массовым обращениям в ЕСПЧ за компенсацией,

– уточнил Кудрявцев.

Хмелевский считает, что власти вряд ли введут обязательную вакцинацию для всех. Однако будут вводить запреты, которые будут ущемлять права граждан, чтобы таким образом заставить их прививаться. По примеру некоторых других стран, невакцинированных не будут пускать в общественные места, рестораны, кинотеатры, торговые и развлекательные центры и тому подобное. Однако, такие действия являются незаконными и власти придется за это отвечать. Вакцинация, как и другие лекарственные действия, должны происходить исключительно по добровольному согласию пациента, любое принуждение является недопустимым, добавил эксперт.



Принудительная вакцинация может привести к протестам / Фото Pixabay

Принудительная вакцинация вызывает сопротивление общества и ведет к противостоянию. Проходят акции протеста, как в Украине, так и заграницей. Во многих странах не только противники вакцинации выступают против ограничения прав непривитых, их поддерживает большая часть вакцинированных граждан. Поэтому власти, которые прибегают к принудительной вакцинации в демократических странах, на очередных выборах потеряют поддержку избирателей. Следствием пандемии и принудительной вакцинации будет полная перезагрузка власти во многих странах,

– подчеркнул эксперт.

Могут ли отстранить от работы непривитых украинцев

Юрист компании Investment Service Ukraine Дарья Скобликова, рассказала, что отстранить от работы непривитых сотрудников нельзя, кроме исключений, прямо установленных Законом "О защите населения от инфекционных болезней".

Однако, если лицо является действительно бактерионосителем, что представляет угрозу распространения инфекционной болезни и работа такого лица связана с обслуживанием населения и может привести к распространению инфекционных болезней, такое лицо с его согласия временно переводится на работу, не связанную с риском распространения инфекционных болезней,

– отметила юрист.

Она добавила, что в случае, если указанного человека перевести на другую работу невозможно, его отстраняют от работы в порядке, установленном законом. На период отстранения от работы лицу выплачивается пособие в связи с временной потерей трудоспособности.



Работодатели не могут принуждать своих работников вакцинироваться / Фото Pixabay

Решение о временной или постоянной непригодности лиц, являющихся бактерионосителями, для выполнения определенных видов работ принимается медико-социальными экспертными комиссиями на основании результатов лечения, данных медицинских осмотров и тому подобное. Такое решение медико-социальной экспертной комиссии может быть в установленном порядке обжаловано в суде.

Если же работодатель настаивает на вакцинации, юрист советует получить от него надлежащим образом оформленное требование о вакцинации и предоставить ему правильно оформленный ответ отказа, если вы не согласны с требованием и/или не хотите делать прививки. В случае отстранения вас по этим причинам от работы, требовать получения соответствующего решения. На основании указанных документов вы имеете право обратиться в суд и обжаловать такое решение.

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