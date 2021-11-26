Смертельное ДТП на окружной в Харькове: водитель грузовика стал подозреваемым
Источник:Офис генпрокурора
Водителю, который спровоцировал жуткое ДТП на Салтовском шоссе в Харькове, объявили о подозрении. Мужчине может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы с запретом водить.
Подозрение мужчине объявили следователи при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры. Жуткая авария произошла 25 ноября вечером.
Обратите внимание Водитель грузовика, повлекшего ужасное ДТП в Харькове, был под наркотиками
До 12 лет тюрьмы
Водителю фуры MAN объявили о подозрении по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, что повлекло гибель нескольких людей".
В соответствии с санкцией статьи, мужчину могут посадить на срок от 7 до 12 лет с лишением водительских прав от 7 до 10 лет.
На Салтовском шоссе водитель фуры вызвал ужасное ДТП / Фото Харьковской облпрокуратуры
Автотроща на объездной в Харькове: что известно
- Массовая автокатастрофа произошла в районе перекрестка окружной дороги и Салтовского шоссе 25 ноября.
- Грузовик MAN пересекал перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с легковушкой Chevrolet Nubira.
- Тогда фура перевернулась на левый бок и упала на такси Renault Logan. В этот момент внутри легковушки находились 3 человека, которые погибли сразу.
- Также в ДТП попала легковушка Suzuki, врезавшаяся в опрокинутые отходы подсолнечника, что везла фура.
- Ранее в полиции сообщили, что водитель грузовика MAN был в состоянии алкогольного опьянения. Однако представитель прокуратуры впоследствии рассказал, что на самом деле мужчина был под наркотиками.
- Кроме трех погибших, есть еще и пять пострадавших. Двое из них находятся в больнице. Их состояние, к счастью, стабильное.