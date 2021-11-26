Підозру чоловікові оголосили слідчі за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури. Моторошна аварія сталася 25 листопада увечері.

Зверніть увагу Водій вантажівки, що спричинив жахливу ДТП у Харкові, був під наркотиками

До 12 років в'язниці

Водієві фури MAN оголосили про підозру за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння, що спричинило загибель кількох людей".

Згідно з санкцією статті, водія чоловіка можуть ув'язнити на термін від 7 до 12 років з позбавленням водійських прав від 7 до 10 років.



На Салтівському шосе водій фури спричинив жахливу ДТП / Фото Харківської облпрокуратури

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