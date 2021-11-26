Подозрение мужчине объявили следователи при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры. Жуткая авария произошла 25 ноября вечером.

Обратите внимание Водитель грузовика, повлекшего ужасное ДТП в Харькове, был под наркотиками

До 12 лет тюрьмы

Водителю фуры MAN объявили о подозрении по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, что повлекло гибель нескольких людей".

В соответствии с санкцией статьи, мужчину могут посадить на срок от 7 до 12 лет с лишением водительских прав от 7 до 10 лет.

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На Салтовском шоссе водитель фуры вызвал ужасное ДТП / Фото Харьковской облпрокуратуры

Автотроща на объездной в Харькове: что известно

  • Массовая автокатастрофа произошла в районе перекрестка окружной дороги и Салтовского шоссе 25 ноября.
  • Грузовик MAN пересекал перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с легковушкой Chevrolet Nubira.
  • Тогда фура перевернулась на левый бок и упала на такси Renault Logan. В этот момент внутри легковушки находились 3 человека, которые погибли сразу.
  • Также в ДТП попала легковушка Suzuki, врезавшаяся в опрокинутые отходы подсолнечника, что везла фура.
  • Ранее в полиции сообщили, что водитель грузовика MAN был в состоянии алкогольного опьянения. Однако представитель прокуратуры впоследствии рассказал, что на самом деле мужчина был под наркотиками.
  • Кроме трех погибших, есть еще и пять пострадавших. Двое из них находятся в больнице. Их состояние, к счастью, стабильное.