Подозрение мужчине объявили следователи при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры. Жуткая авария произошла 25 ноября вечером.

Обратите внимание Водитель грузовика, повлекшего ужасное ДТП в Харькове, был под наркотиками

До 12 лет тюрьмы

Водителю фуры MAN объявили о подозрении по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, что повлекло гибель нескольких людей".

В соответствии с санкцией статьи, мужчину могут посадить на срок от 7 до 12 лет с лишением водительских прав от 7 до 10 лет.



На Салтовском шоссе водитель фуры вызвал ужасное ДТП / Фото Харьковской облпрокуратуры

Автотроща на объездной в Харькове: что известно