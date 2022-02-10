Смертельное ДТП на Харьковщине: Ярославский говорит, что спал дома, а СМИ – что покинул Украину

СМИ сообщили, что кортеж бизнесмена Александра Ярославского попал в ДТП в Харьковской области. Сам президент "Металлиста" утверждает, что находился дома.

Вечером 9 февраля на трассе Чугуев – Мартов автомобиль сбил насмерть пешехода. СМИ пишут, что аварию устроил автомобиль из кортежа Ярославского.

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Что говорит президент "Металлиста"

Ярославский утверждает, что о ДТП узнал уже утром 10 февраля. Мол, когда оно случилось, он находился дома, спал. При этом бизнесмен не подтвердил, но и не опроверг причастность автомобиля из своего кортежа к трагедии. Он не мог сказать, действительно ли ему принадлежат номер 0018, потому что "не следит за этим".

Когда президента "Металлиста" спросили, как он может прокомментировать аварию, тот ответил: "Никак". В то же время о том, где находились автомобили его кортежа вечером 9 февраля, он посоветовал "спрашивать у кортежа".

Кто такой Александр Ярославский?

62-летний украинский бизнесмен, бывший совладелец "УкрСиббанка" и действующий президент харьковского футбольного клуба "Металлист". Президент группы "Development Construction Holding".

СМИ пишут, что Ярославский покинул Украину

В то же время "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники в авиационной сфере, пишет о предполагаемом выезде Ярославского за границу. Собеседники издания сообщили, что его забрал чартерный самолет, прибывший из Польши. Он якобы вылетел из Харькова 10 февраля в 13:50.

Источник утверждает, что на борту воздушного судна находятся Ярославский и его тесть Сергей Свентицкий. По данным сервиса Flightradar24, указанный самолет движется в британский аэропорт Фарнборо.

Смертельное ДТП в Харьковской области: коротко

Авария произошла 9 февраля примерно в 22:55. Рядом нашли автомобильные номера якобы из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Водитель наехал на мужчину в возрасте примерно 30 – 40 лет. Правоохранители устанавливают личность погибшего и разыскивают виновника ДТП.

По информации СМИ, Ярославский часто сам водит машину. Более того, пишут и о свидетелях, которые якобы видели, как вечером 9 февраля его кортеж уезжал из Харькова.