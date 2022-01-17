Сняли на видео: подростки сломали дорожный знак на кольцевой Харькова и поплатились

В поселке Песочин у Харькова подростки решили сломать дорожный знак. Полиция отреагировала мгновенно.

Двое молодых людей сняли на видео акт вандализма на кольцевой дороге Харькова. Жители села Песочин сломали дорожный знак.

Обратите внимание На окружной Харькова такси попало в ДТП: погибли 3 человека, травмировались дети

Харьковские вандалы

После публикации видео в соцсетях, харьковские полицейские оперативно обнаружили виновников происшествия. Нарушителями оказались местные юноши в возрасте 16 и 18 лет.

Правоохранители установили, что инцидент произошел 16 января в 2 часа ночи. Ребята возвращались домой из Харькова под хмельком и решили пошалить.

Один из подростков начал копать и крутить в разные стороны дорожный знак, пока тот не оторвался. Впоследствии он подобрал трофей и унес в неизвестном направлении.

Харьковские дебоширы сломали дорожный знак на окружной дороге: смотрите видео

Нарушителей нашли

16-летний хулиган был найден и допрошен в присутствии матери. Ему грозит до 117 гривен штрафа за мелкое хулиганство и появление в нетрезвом состоянии в публичном месте.

На его 18-летнего друга был составлен административный протокол за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. За это он должен заплатить штраф до 85 гривен.

Хулиганов оперативно разыскали / Фото полиции Харькова

Кроме того, правоохранители вернулись вместе с ребятами на место происшествия. Они заставили подростков прикрепить дорожный знак назад.