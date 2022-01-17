Двоє молодиків зняли на відео акт вандалізму на кільцевій дорозі Харкова. Жителі села Пісочин зламали дорожній знак.

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Харківські вандали

Після публікації відео в соцмережах, харківські поліцейські оперативно знайшли винуватців події. Порушниками виявилися місцеві юнаки, віком 16 та 18 років.

Правоохоронці встановили, що інцидент стався 16 січня о 2 годині ночі. Хлопці поверталися додому з Харкова напідпитку та вирішили побешкетувати.

Один із підлітків почав копати й крутити в різні боки дорожній знак, аж поки той не відірвався. Згодом він підібрав трофей та поніс у невідомому напрямку.

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Порушників знайшли

16-річного хулігана знайшли та допитали в присутності матері. Йому загрожує до 117 гривень штрафу за дрібне хуліганство та появу в нетверезому стані в публічному місці.

На його 18-річного друга склали адміністративний протокол за появу в громадському місці в нетверезому стані. За це він повинен сплатити штраф до 85 гривень.



Хуліганів оперативно розшукали / Фото поліції Харкова

Окрім цього, правоохоронці повернулися разом з хлопцями на місце події. Вони змусили підлітків прикріпити дорожній знак назад.