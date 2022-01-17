Двое молодых людей сняли на видео акт вандализма на кольцевой дороге Харькова. Жители села Песочин сломали дорожный знак.

Обратите внимание На окружной Харькова такси попало в ДТП: погибли 3 человека, травмировались дети

Харьковские вандалы

После публикации видео в соцсетях, харьковские полицейские оперативно обнаружили виновников происшествия. Нарушителями оказались местные юноши в возрасте 16 и 18 лет.

Правоохранители установили, что инцидент произошел 16 января в 2 часа ночи. Ребята возвращались домой из Харькова под хмельком и решили пошалить.

Один из подростков начал копать и крутить в разные стороны дорожный знак, пока тот не оторвался. Впоследствии он подобрал трофей и унес в неизвестном направлении.

Харьковские дебоширы сломали дорожный знак на окружной дороге: смотрите видео

Нарушителей нашли

16-летний хулиган был найден и допрошен в присутствии матери. Ему грозит до 117 гривен штрафа за мелкое хулиганство и появление в нетрезвом состоянии в публичном месте.

На его 18-летнего друга был составлен административный протокол за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. За это он должен заплатить штраф до 85 гривен.

Хулиганов оперативно разыскали / Фото полиции Харькова

Кроме того, правоохранители вернулись вместе с ребятами на место происшествия. Они заставили подростков прикрепить дорожный знак назад.