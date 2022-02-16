Судебное заседание по смертельному ДТП в Харькове с 16-летним мажором могут перенести

В Харькове 17 февраля должно было состояться первое судебное заседание по делу Николая Х. и смертельного ДТП. Однако его снова планируют перенести.

Об этом 24 каналу стало известно от представителя Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко. По его словам, 17 февраля заседание не состоится.

К теме Дело 16-летнего водителя в Харькове: виновник смертельного ДТП останется в СИЗО

Суд над 16-летним мажором

Дмитрий Чубенко отметил, что заседание не состоится из-за болезни адвоката. Мол, Инна Данилова заболела и попросила перенести рассмотрение дела.

Пока неизвестно, удовлетворит ли Червонозаводский райсуд Харькова ее просьбу. Не указано также даты нового судебного заседания.

Смертельное ДТП с Infiniti

В конце октября на проспекте Гагарина в Харькове 16-летний парень за рулем Infiniti совершил смертельное ДТП. Он пролетел на красный свет и врезался в Chevrolet, в результате чего на месте погиб 58-летний водитель авто Игорь Носов.

Местные телеграм-каналы отметили, что подросток Николай – из богатой семьи. Ранее его уже судили за другие нарушения. Известно также, что после аварии в Харькове парень заявил о якобы угоне своего авто.

Защитница мажора, несмотря на то, что он ездил по Харькову без водительских прав, попыталась его оправдать. Инна Данилова заявила, что он превысил скорость, потому что хотел избежать ДТП. Сам парень в суде откровенно хамил родственникам погибшего.

Харьковского "мажора" оставили под стражей: смотрите сюжет 24 канала