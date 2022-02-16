Про це 24 каналу стало відомо від речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка. За його словами, 17 лютого засідання не відбудеться.

До теми Справа 16-річного водія в Харкові: винуватець смертельної ДТП залишиться в СІЗО

Суд над 16-річним мажором

Дмитро Чубенко зауважив, що засідання не відбудеться через хворобу адвоката. Мовляв, Інна Данилова захворіла та попросила перенести розгляд справи.

Наразі невідомо, чи Червонозаводський райсуд Харкова задовольнить її прохання. Не вказано також дати нового судового засідання.

Смертельна ДТП з Infiniti

Наприкінці жовтня на проспекті Гагаріна в Харкові 16-річний хлопець за кермом Infiniti вчинив смертельну автопригоду. Він пролетів на червоне світло та врізався у Chevrolet, унаслідок чого на місці загинув 58-річний керманич авто Ігор Носов.

Місцеві телеграм-канали зауважили, що підліток Микола – з багатої сім'ї. Раніше його вже судили за інші порушення. Відомо також, що після аварії в Харкові хлопець заявив про нібито викрадення свого авто.

Захисниця мажора, попри те, що він їздив Харковом без водійських прав, спробувала його виправдати. Інна Данилова заявила, що він перевищив швидкість, бо хотів уникнути ДТП. Сам хлопець у суді відверто хамив родичам загиблого.

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