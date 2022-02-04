Судья вышла с больничного: в Харькове назначили дату слушания по поводу 16-летнего мажора

В Червонозаводском райсуде Харькова определились с датой первого заседания относительно смертельного ДТП. Обвиняют в деле 16-летнего водителя Николая Х.

Судью Юлию Сиренко назначили для рассмотрения этого дела еще 17 января. Однако тогда она ушла на больничный.

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Первое судебное заседание

Согласно расписанию судебных заседаний, которое обнародовали на сайте Червонозаводского райсуда Харькова, первое рассмотрение дела было назначено на 17 февраля. Заседание начнется в 11.30.

Первое заседание по делу Коли Х. назначили на 17 февраля / Скриншот с сайта суда

Смертельное ДТП с Infiniti

Авария на проспекте Гагарина в Харькове произошла в конце октября. В результате столкновения Infiniti и Chevrolet погиб водитель последнего, 58-летний Игорь Носов.

Известно, что за рулем Infiniti находился 16-летний Николай Х., подросток из богатой семьи, ездивший без прав. Он и еще 3 пассажира автомобиля получили травмы.

Парень на скорости пролетел на красный свет и врезался в другой автомобиль, выехавший на перекресток. Впоследствии адвокат Коли Х. попыталась его оправдать и заявила, что он превысил скорость, потому что хотел избежать ДТП.

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Следователи собирали доказательства по делу до конца декабря и передали их в суд. Там возникла юридическая коллизия, когда одна из судей заявила о самоотводе, а другая взяла больничный.

19 января в Червонозаводском райсуде решали вопрос о продлении меры пресечения несовершеннолетнему водителю. В зале суда подозреваемый нахамил родственнице погибшего в аварии и заявил, что "Бухим меньше ездить надо".