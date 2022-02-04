Суддю Юлію Сіренко призначили для розгляду цієї справи ще 17 січня. Однак тоді вона пішла на лікарняний.

До теми Справа 16-річного водія в Харкові: винуватець смертельної ДТП залишиться в СІЗО

Перше судове засідання

Відповідно до розкладу судових засідань, який оприлюднили на сайт Червонозаводського райсуду Харкова, перший розгляд справи призначили на 17 лютого. Засідання розпочнеться об 11:30.



Перше засідання у справі Колі Х. призначили на 17 лютого / Скриншот із сайту суду

Смертельна ДТП з Infiniti

Аварія на проспекті Гагаріна в Харкові сталася наприкінці жовтня. Внаслідок зіткнення Infiniti та Chevrolet загинув водій останнього авто, 58-річний Ігор Носов.

Відомо, що за кермом Infiniti перебував 16-річний Микола Х., підліток з багатої сім'ї, який їздив без прав. Він та ще 3 пасажирів автомобіля отримали травми.

Хлопець на швидкості пролетів на червоне світло та врізався в інший автомобіль, що виїхав на перехрестя. Згодом адвокатка Колі Х. спробувала його виправдати й заявила, що він пришвидшився, бо хотів уникнути ДТП.

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Слідчі збирали докази у справі до кінця грудня та передали їх до суду. Там виникла юридична колізія, коли одна з суддів заявила про самовідвід, а інша взяла лікарняний.

19 січня в Червонозаводському райсуді вирішували питання про продовження запобіжного заходу неповнолітньому водієві. У залі суду підозрюваний нахамив родичці загиблого в аварії та заявив, що "Бухим менше їздити треба".