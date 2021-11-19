Телом проломило капот: на Харьковщине внедорожник жестко снес пешехода

На Харьковщине вечером 18 ноября внедорожник Toyota Prado насмерть сбил пешехода. Удар был настолько сильным, что у автомобиля невероятно искорежилась передняя часть корпуса.

Это произошло неподалеку от поселка Рай-Оленевка на трассе "Киев – Харьков – Довжанский". Погибшему пешеходу было всего 24 года.

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Внедорожник после ужасного ДТП / Фото Нацполиции

Сбил на пешеходном переходе

Следователи установили, что 34-летний водитель Toyota двигался со стороны города Люботина в направлении Харькова. Он сбил парня, когда тот пересекал дорогу по нерегулируемому переходу.

Пешеход получил очень сильные телесные повреждения, поэтому погиб еще до приезда скорой. Впоследствии этот автомобиль забрали на штрафплощадку, а водителя задержали.

Место, где сбили пешехода / Фото Нацполиции

Что теперь грозит водителю

Правоохранители открыли производство по статье о нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели. Поэтому мужчина, который был за рулем, может отправиться в тюрьму на срок от 3 до 8 лет.

Другая авария в этот день

В Киевской области между селами Бзов и Иванков случилась масштабная авария, которая получила немалую огласку. Там на трассе Киев – Харьков 2 грузовика на скорости врезались в автозаправочный комплекс "Фактор".

Как следствие автомобили были ужасно разбиты. В этой аварии пострадал лишь 1 человек – один из водителей. На место прибыли правоохранители, которые начали устанавливать обстоятельства происшествия