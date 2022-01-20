Терроризировал предпринимателей: в Харькове задержали вымогателя больших денег у бизнеса

Харьковские правоохранители задержали мужчину, который требовал несуществующие долги у местных предпринимателей. Суд избрал ему меру пресечения.

В центре Харькова поймали мужчину, который шантажировал местный бизнес и состоятельных граждан. Он требовал большие суммы в долларах и угрожал расправой.

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Шантаж предпринимателей Харькова

По информации Службы безопасности Украины, в декабре и январе злоумышленник часто звонил по телефону директору местной фирмы и требовал 250 тысяч долларов. Он заявил, что таков долг компании, хотя на самом деле его не было.

Житель Харькова потребовал у предпринимателя вернуть несуществующий долг / Фото прокуратуры Харькова

Мужчина угрожал физическим насилием предпринимателю, если тот откажется заплатить. Кроме того, обещал создать проблемы в бизнесе и личной жизни.

Поймали "на горячем"

Сотрудники спецслужбы поймали мужчину в центре города. Правоохранители зафиксировали как он пытался получить первую часть "долга" – 150 тысяч долларов США.

Злоумышленника задержали во время получения денег / Фото СБУ

Ему инкриминируют вымогательство в особо крупных размерах. За совершенное мужчине грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Суд постановил содержать его под стражей 2 месяца без возможности внести залог.

Харьковский суд избрал меру пресечения для задержанного / Фото СБУ

Ранее злоумышленник уже находился за решеткой. Он отбыл срок за умышленное убийство.

Задержанный ранее отбыл наказание за убийство / Фото СБУ

Взятка за военный билет

Ранее в Одессе задержали руководителя одного из отделов Государственной службы специальной связи. Чиновник требовал взятку у военного за работу, которую и так должен был выполнить.

В Одессе задержали чиновника, который требовал взятку у военного / Фото "Думская"

Речь идет о выдаче военного билета и других документов мужчине, который закончил службу. Сумму взятки офицер установил на уровне 8 тысяч гривен.

Нарушителя задержали при получении неправомерной выгоды. Коррумпированному чиновнику грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.