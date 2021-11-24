В тройном ДТП в Харькове травмировался ребенок: жесткое видео столкновения
Источник:Vgorode
На проспекте имени Шевченко в Харькове произошла жесткая автокатастрофа. В ней не только жестко разбились автомобили, но и травмировался ребенок.
Автомобили столкнулись неподалеку от местного "Гидропарка". Согласно данным видеорегистратора очевидца, тогда было примерно 9 часов вечера 23 ноября.
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Место столкновения автомобилей / Фото телеграма ХС
Почему это случилось
Свидетели инцидента рассказали, что внедорожник Ford не пропустил Mazda и влетел в переднюю часть легковушки. Также в аварии зацепило третий внедорожник.
Автомобили, которые там столкнулись / Фото телеграма ХС
В момент столкновения в легковом автомобиле была семья. Однако пострадал 14-летний парень. Сейчас пока неизвестно, какие именно травмы у него диагностировали. Водитель "пикапа" отказался выходить из своего авто.
Момент столкновения автомобилей: смотрите видео
Другое ДТП в этот день
23 ноября произошла жесткая авария на проспекте Науки в Киеве. Там напротив заправки WOG столкнулись легковушки Renault Megane и Daewoo Nexia.
Впоследствии стало известно, что аварийную ситуацию создал нетрезвый водитель Renault. Однако пока правоохранители это официально не подтверждали.