Женщина, потерявшая мужа и троих детей из-за удара России по Богодухову, родила дочь
- В Харьковской области женщина, которая потеряла семью из-за российского удара, родила дочь Екатерину.
- После трагедии женщина переехала в село Сковородиновка, где живет с родственниками.
В Харьковской области женщина, которая пережила страшную трагедию из-за российского удара, родила ребенка. Она потеряла мужа и троих маленьких детей, но смогла выжить.
Новорожденную дочь назвали Екатериной. Об этом пишет "Суспільне Харків" со ссылкой на руководителя Золочевской СВА Виктора Коваленко.
Смотрите также "Я хожу на свидания, чтобы найти там Кирилла": история жены Ульмана, погибшего под Авдеевкой
Трагическая история женщины из Богодухова
Жительница города Богодухов на Харьковщине Ольга Кривогуб, которая во время российской атаки потеряла мужа и троих детей, родила дочь.
Девочка появилась на свет 11 марта. Мать назвала ее Екатериной. Сейчас Ольга с дочкой находятся в роддоме.
Родила, все в порядке. Нормально себя чувствуют и мама, и ребенок,
– сказал Коваленко.
После трагедии женщина переехала в село Сковородиновка Золочевской общины, где живет вместе с родственниками – сестрой и семьей мужа.
"У нее там есть родная сестра, там родительский дом. Там родные братья, сестры мужа. Она не брошена", – сказал Коваленко.
Вражеский удар, унесший четыре жизни: что известно?
Трагедия произошла ночью 10 февраля 2026 года в Богодухове на Харьковщине. Российский беспилотник типа "Шахед" попал в частный дом, где жила семья Ольги. В момент удара женщина была на 35-й неделе беременности. Она спала в другой комнате, тогда как ее муж с тремя маленькими детьми находились вместе. Именно это, по словам родных, и спасло ей жизнь.
В результате атаки погибли: 34-летний отец семьи Григорий Шикула, двухлетние близнецы Иван и Владислав, годовалая дочь Мирослава.
Муж Ольги был ветераном войны. Он воевал на Купянском направлении и на Запорожье, где получил тяжелое ранение и потерял ногу. После демобилизации передвигался на протезе. Семья за день до трагедии переехала в этот дом. Они искали жилье ближе к больнице, ведь Ольга была на последнем месяце беременности.
После взрыва женщину взрывной волной отбросило на крышу соседнего дома. Она выжила, но получила травмы и ожоги. Попрощались с отцом и тремя маленькими детьми 13 февраля. Их похоронили в селе Сковородиновка – на родине погибшего военного.