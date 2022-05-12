В Харькове начали появляться пробки: в городе даже обрадованы этому факту

Российские убийцы снизили количество обстрелов Харькова. Поэтому местные возвращаются домой.

Видео с тем, как в городе появляются пробки публикуют в соцсетях.

К теме В Харькове выбрали новое название Московского проспекта

"Вынужден констатировать, что начинаются пробки. И в этой ситуации это не может не радовать", – говорит водитель.

Пробки в Харькове: смотрите видео

Чтоб не ждать победы еженедельно

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения 10 мая сообщил, что украинские военные оттесняют оккупантов от Харькова. Однако он подчеркнул, что не следует распространять чрезмерные эмоции. По словам президента, Вооруженные Силы Украины освобождают Харьковскую область со сверхчеловеческой силой.

"Но хочу также призвать всех наших людей, и особенно тех, кто в тылу, – не распространять чрезмерные эмоции. Не стоит создавать такую ​​атмосферу специфического морального давления, когда еженедельно и даже ежедневно ожидаются определенные победы", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что защитники делают все, чтобы выгнать захватчиков из Херсона, Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и других временно оккупированных украинских территорий.

Обратите внимание В Харьковской области ВСУ освободили поселок Питомник: оккупанты перешли в оборону

Приглушают мобильную связь

Несмотря на успехи ВСУ, оккупанты все еще контролируют часть Харьковщины. В Генштабе рассказали, что они приглушают мобильную связь. Это нужно, чтобы помешать людям оперативно сообщать о передвижении техники противника. Также оккупанты хотят деморализовать людей, забрав у них возможность общаться с родными и информацию о реальном положении дел на фронте.

Кроме этого, рашисты запрещают украинцам уезжать из оккупации. Хотя местные люди часто живут без света и воды.

Ситуация в Изюме

Критической ситуация остается во временно оккупированном Изюме. В мэрии города ранее заявляли, что ситуация у них не лучше, чем в Мариуполе. В частности, недавно стало известно о том, что под завалами разрушенного еще в марте дома обнаружили 44 убитых.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сказал, что Изюм является самой горячей точкой в ​​области. Он отметил, что город более двух месяцев под оккупацией и таких разрушенных домов с телами там много.

Может заинтересовать – президент о ленд-лизе: смотрите видео