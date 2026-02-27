В Харькове – прилет по учебному заведению

Утром 27 февраля Россия обстреляла Харьков. Предварительно, дрон типа "Молния" попал на территории одного из учебных заведений.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Что известно об обстреле Харькова?

Воздушная тревога в Харьковском районе была объявлена ​​еще в 08:37 27 февраля. Воздушные силы ВСУ информировали об угрозе ударов российских дронов по городу.

Так, по предварительным данным Терехова, зафиксировано попадание беспилотника типа "Молния". Прилет произошел на территории одного из учебных заведений в Новобаварском районе.

Сейчас специалисты работают на месте происшествия,

– добавил мэр Харькова.

Отсутствует информация о пострадавших в результате удара.

Последствия последних обстрелов