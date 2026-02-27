В Харькове – прилет по учебному заведению
- Утром 27 февраля Россия обстреляла Харьков, дрон "Молния" попал на территории учебного заведения.
- Специалисты работают на месте происшествия.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Что известно об обстреле Харькова?
Воздушная тревога в Харьковском районе была объявлена еще в 08:37 27 февраля. Воздушные силы ВСУ информировали об угрозе ударов российских дронов по городу.
Так, по предварительным данным Терехова, зафиксировано попадание беспилотника типа "Молния". Прилет произошел на территории одного из учебных заведений в Новобаварском районе.
Сейчас специалисты работают на месте происшествия,
– добавил мэр Харькова.
Отсутствует информация о пострадавших в результате удара.
Последствия последних обстрелов
В Харьковской области вечером 26 февраля россияне атаковали поселок Подсреднее. В результате ударов БпЛА по частному сектору погибли два человека, еще один пострадал.
Вражеские дроны также атаковали Одессу. Из-за обстрела там пострадали люди, в частности ребенок. Повреждены портовые резервуары, дом, медучреждение, а также разрушен детсад.
Россия приложила дроном по гостинице в центре Сум. Когда последствия ликвидировали спасатели, враг ударил повторно. Обошлось без пострадавших.