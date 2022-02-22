"Ваши родственники в беде": на Харьковщине мошенники обманули стариков на сумасшедшие суммы

В Харьковской области разоблачили группу лиц, подозреваемых в мошенничестве. По данным следствия, они обманывали только пожилых людей по схеме "ваш родственник в беде".

Общая сумма, которую смогли заработать злоумышленники, составляет полтора миллиона гривен. О задержании подозреваемых сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции 21 февраля.

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Назвали приблизительное количество совершаемых преступлений

Среди подозреваемых по этому делу иждивенцы Мариупольского следственного изолятора и освобожденные из мест лишения свободы. Их считают причастными к 14 фактам преступной деятельности, которые смогли зафиксировать.

Двое лиц из этой преступной группы были задержаны после очередного получения денег от пенсионерки. Они вошли в доверие к 90-летней женщине. Она отдала мужчинам тысячу долларов и 64 тысяч гривен.

Один из задержанных злоумышленников / Фото Нацполиции

Сразу начались и обыски

В момент задержания двух фигурантов правоохранители также начали проводить обыски. По местам жительства подозреваемых и в СИЗО. Там нашли подтверждения незаконной деятельности. Что изъяли у мужчин:

12 мобильных телефонов,

компьютерную технику,

тетради и блокноты с "черновыми" записями,

деньги.

После задержания провели несколько обысков / Фото Нацполиции

Что чревато за такое преступление

Пока правоохранители не сообщали, сколько человек входит в эту преступную организацию. Дело в том, что пока пытаются установить личности всех причастных, а также количество их жертв.

А расследуют это дело по статье о мошенничестве. Она предусматривает крайне суровое наказание – до 8 лет тюрьмы.

Похожий случай недавно

2 февраля в Прокуратуре Харьковщины сообщили, что направили в суд дело о подобном мошенничестве. Перед судом предстала женщина, которая вместе с 2 сообщниками также обманывала пенсионеров.

Подсудимая обычно выдавала себя за медсестру, которая берет деньги "на лечение". Ее и подельников будут судить по той же статье о мошенничестве.

Читайте полный текст сообщения Департамента стратегических расследований Нацполиции:

Обманули пожилых людей по схеме "ваш родственник в беде" на 1,5 миллиона гривен - в Харьковской области разоблачили группировку мошенников

Среди злоумышленников – иждивенцы Мариупольского следственного изолятора и освобождены из мест лишения свободы. На их счету не менее 14 фактов преступной деятельности.

Разоблачили и прекратили деятельность злоумышленников оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области и следователи Харьковского районного управления полиции №1.

Так, фигуранты наладили мошенническую схему "ваш родственник в беде". Они звонили по телефону преимущественно пожилым людям и сообщали, что их близкие попали в больницу, поэтому срочно необходимы деньги на лечение. Организовал такую ​​деятельность иждивенец Мариупольского следственного изолятора. Привлек к преступной деятельности лиц, также находящихся в СИЗО, и ранее осужденных. Последние организовывали процесс передачи наличных денег курьерам и лично получали деньги от потерпевших.

В ходе следствия полицейские установили причастность злоумышленников к совершению 14 фактов завладения денежными средствами.

В порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины оперативники и следователи задержали двух человек. Они как раз получили от 90-летней женщины на лечение родственника более 1000 долларов США и 64 000 гривен.

Одновременно с задержанием правоохранители провели санкционированные обыски по местам проживания фигурантов и в помещении СИЗО, где находится организатор преступной схемы. Изъяли 12 мобильных телефонов, компьютерную технику, тетради и блокноты с "черновыми" записями, деньги.

На основании полученных доказательств двум его сообщникам уже поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении организатору.

Прокуроры Киевской окружной прокуратуры г. Харькова уже обратились с ходатайством в суд об избрании задержанных мер в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к функционированию мошеннической схемы, а также лиц, ставших жертвами злоумышленников.

За совершенное подозреваемым может грозить до восьми лет лишения свободы.