Общая сумма, которую смогли заработать злоумышленники, составляет полтора миллиона гривен. О задержании подозреваемых сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции 21 февраля.

Заметьте "Работают" из тюрем оккупированного Донбасса: СБУ обнаружила колл-центры мошенников

Назвали приблизительное количество совершаемых преступлений

Среди подозреваемых по этому делу иждивенцы Мариупольского следственного изолятора и освобожденные из мест лишения свободы. Их считают причастными к 14 фактам преступной деятельности, которые смогли зафиксировать.

Двое лиц из этой преступной группы были задержаны после очередного получения денег от пенсионерки. Они вошли в доверие к 90-летней женщине. Она отдала мужчинам тысячу долларов и 64 тысяч гривен.

Один из задержанных злоумышленников / Фото Нацполиции

Сразу начались и обыски

В момент задержания двух фигурантов правоохранители также начали проводить обыски. По местам жительства подозреваемых и в СИЗО. Там нашли подтверждения незаконной деятельности. Что изъяли у мужчин:

12 мобильных телефонов,

компьютерную технику,

тетради и блокноты с "черновыми" записями,

деньги.

После задержания провели несколько обысков / Фото Нацполиции

Что чревато за такое преступление

Пока правоохранители не сообщали, сколько человек входит в эту преступную организацию. Дело в том, что пока пытаются установить личности всех причастных, а также количество их жертв.

А расследуют это дело по статье о мошенничестве. Она предусматривает крайне суровое наказание – до 8 лет тюрьмы.

Похожий случай недавно

2 февраля в Прокуратуре Харьковщины сообщили, что направили в суд дело о подобном мошенничестве. Перед судом предстала женщина, которая вместе с 2 сообщниками также обманывала пенсионеров.

Подсудимая обычно выдавала себя за медсестру, которая берет деньги "на лечение". Ее и подельников будут судить по той же статье о мошенничестве.