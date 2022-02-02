Злоумышленница вместе с сообщниками звонили к пожилым людям и выманивали деньги. Вызов преступников всегда начинался с ложной фразы: "Вашим родным срочно необходима операция".

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Разоблачили серию таких преступлений

По данным следователей, подозреваемая с двумя "коллегами" совершили по меньшей мере 5 таких преступлений. Они звонили к своим землякам в городе Змиев.

Злоумышленники представлялись врачами и медсестрой. Схема их работы была крайне простой. После рассказа о "невероятной беде", которая случилась с родственниками пенсионеров, старикам говорили о многостоящей операции.

Деньги приходила забирать женщина, которая представлялась медсестрой. Правоохранители установили, что в этой серии открытых преступлений подозреваемая с сообщниками обманули нескольких стариков на почти 600 тысяч гривен.



Телефоны, с которых связывались с потерпевшими / Фото прокуратуры Харьковщины

Что теперь грозит женщине

2 февраля сообщили, что обвинительный акт в отношении 38-летней "медсестры" уже передали служителям Фемиды. Дело будет рассматривать Змиевский райсуд на Харьковщине.

Женщину будут судить по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц. Если ее признают виновной, могут назначить разное наказание:

штраф от 51 до 68 тысяч гривен

исправительные работы на срок от 1 до 2 лет;

заключение на срок до 3 лет.

Обратите внимание! Остальные 2 подозреваемых в мошенничестве впоследствии также предстанут перед судом. Однако пока еще продолжается следствие по их причастности к преступлению.

На мошенниках теперь можно заработать

Недавно в сети начала распространяться информация о новой “платформе для заработка". Мошенники указывают, что ее запустил один из крупнейших банков страны.

Когда люди выполняют инструкции, которые указаны в рекламных объявлениях, с их счетов быстро исчезают деньги.

Сооснователь банка, от имени которого это делают, рассказал, что от схемы уже пострадали 9 человек. Поэтому мужчина предложил 500 тысяч гривен за любую информацию, которая поможет разоблачить аферистов. Ее нужно предоставить представителям финансовой структуры.

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