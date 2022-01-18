Об этом 17 января сообщил соучредитель финучреждения Олег Гороховский. Он предложил 500 тысяч гривен вознаграждения за данные, которые помогут разоблачить и задержать аферистов.

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Бизнесмен отметил, что "вся лента Facebook в рекламе этого "лохотрона". Он указал, что ему написало большое количество клиентов с вопросами, имеет ли Monobank к этому отношение".

На сегодняшний день от деятельности аферистов пострадали 9 клиентов. Сумма ущерба 53 338 гривен,

– подчеркнул Олег Гороховский.

"Мы обратились к правоохранителям и сами активно занимаемся этими обормотами", – добавил бизнесмен.

Кроме того, он попросил пользователей в случае, если подобные данные будут появляться в ленте, оформить жалобу на публикацию. Ведь это "может помочь сберечь нервы доверчивым гражданам".

Сколько стоит Monobank

В августе 2021 года Олег Гороховский заявил, что Monobank стоит более одного миллиарда долларов.

Глава наблюдательного совета Универсал Банка, на банковской лицензии которого работает Mono, Сергей Попенко считает такую ​​цену обоснованной.

По его словам, проект следует оценивать по мультипликаторам не банков, а технологических компаний.

Текст публикации Олега Гороховского:

Вся лента Facebook в рекламе этого лохотрона. Личные завалены сообщения от клиентов с вопросами, имеем ли мы к этому отношение.

На сегодняшний день от деятельности этих аферистов пострадали уже 9 клиентов. Сумма ущерба 53 338 гривен.

Мы обратились в правоохранительные органы и сами активно занимаемся этими обормотами.

Также объявляю вознаграждение 500 тысяч гривен за информацию, которая приведет к задержанию преступников.

Кроме того, у меня к вам большая просьба. Если видите подобные сообщения в ленте, не поленитесь, пожалуйста, оформить жалобу на публикацию в Facebook – это совсем несложно, зато может помочь сохранить нервы доверчивым согражданам.