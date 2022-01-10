Об этом заявили в пресс-службе "Альфа-Банка". Кроме того, об этом в сети написал соучредитель Monobank Олег Гороховский.

К теме "єПідтримка" будет полностью обеспечена финансово, – Зеленский

Monobank

В Monobank объяснили, что оформить пластиковую карту смогут украинцы уже со вторника, 11 января. Такая услуга будет доступна тем, кто уже оформил цифровую карту "єПідтримка". Для этого необходимо выбрать подходящую функцию в приложении.

Обратите внимание! Карточка "єПідтримка" будет бесплатной, однако пользователям придется заплатить 50 гривен за доставку "Новой Почтой".

"Альфа-Банк"

В "Альфа-Банке" украинцы смогут оформить физическую карту уже с 10 января. Такую карту смогут получить новые клиенты, которым было недоступно оформление цифровой карты. Для этого гражданин должен обратиться в любое отделение банка с паспортом и ИНН.

А вот те клиенты, у которых уже есть цифровая карта, смогут получить пластиковый вариант в начале февраля. Получить карту "єПідтримка" украинцы смогут по "Новой Почте" или непосредственно в банковском отделении.

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Что такое "єПідтримка": коротко