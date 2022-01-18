Про це 17 січня повідомив співзасновник фінустанови Олег Гороховський. Він запропонував 500 тисяч гривень винагороди за дані, які допоможуть викрити та затримати аферистів.

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Бізнесмен зазначив, що "вся стрічка Facebook у рекламі цього "лохотрону". Він вказав, що йому написала велика кількість клієнтів із запитаннями, чи має Monobank до цього відношення.

На сьогодні від діяльності аферистів постраждали 9 клієнтів. Сума збитків 53 338 гривень,

– наголосив Олег Гороховський.

"Ми звернулися до правоохоронців і самі активно займаємося цими обормотами", – додав бізнесмен.

Окрім цього, він попросив користувачів у разі, якщо подібні дані з'являтимуться у стрічці, оформити скаргу на публікацію. Адже це "може допомогти зберегти нерви довірливим громадянам".

Скільки коштує Monobank

У серпні 2021 року Олег Гороховський заявив, що Monobank коштує понад один мільярд доларів.

Голова наглядової ради Універсал Банку, на банківській ліцензії якого працює Mono, Сергій Попенко вважає таку ціну обґрунтованою.

З його слів, проєкт потрібно оцінювати за мультиплікаторами не банків, а технологічних компаній.

Текст публікації Олега Гороховського:

Вся стрічка Facebook у рекламі цього лохотрону. Особисті завалені повідомленнями від клієнтів з питаннями, чи маємо ми до цього відношення.

На сьогодні від діяльності цих аферистів постраждали вже 9 клієнтів. Сума збитків 53 338 гривень.

Ми звернулися до правоохоронних органів та самі активно займаємося цими обормотами.

Також оголошую винагороду 500 000 гривень за інформацію, яка призведе до затримання та затримання злочинців.

Крім того, я маю до вас велике прохання. Якщо бачите подібні повідомлення в стрічці, не полінуйтеся, будь ласка, оформити скаргу на цю публікацію у Facebook – це зовсім нескладно, зате може допомогти зберегти нерви довірливим співгромадянам.