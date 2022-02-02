Зловмисниця разом зі спільниками дзвонили до літніх людей і виманювали гроші. Дзвінок злочинців завжди починався з неправдивої фрази: "вашим рідним терміново необхідна операція".

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Викрили серію таких злочинів

За даними слідчих, підозрювана з двома "колегами" скоїли щонайменше 5 таких злочинів. Вони телефонували до своїх земляків у місті Зміїв.

Зловмисники представлялися лікарями та медсестрою. Схема їхньої роботи була вкрай простою. Після розповіді про "неймовірне лихо", яке трапилося з родичами пенсіонерів, стареньким казали оплати багатовартісну операцію.

Гроші приходила забирати жінка, яка представлялася медсестрою. Правоохоронці встановили, що в цій серії викритих злочинів, підозрювана зі спільниками ошукали кількох стареньких на майже 600 тисяч гривень.



Телефони, з яких зв'язувалися з потерпілими / Фото Прокуратури Харківщини

Що тепер загрожує жінці

2 лютого повідомили, що обвинувачувальний акт щодо 38-річної "медсестри" вже передали служителям Феміди. Справу розглядатиме Зміївський райсуд на Харківщині.

Жінку судитимуть за статтею про шахрайство, вчинене групою осіб кілка разів. Якщо її визнають винною, можуть призначити різне покарання:

штраф від 51 до 68 тисяч гривень

виправні роботи на строк від 1 до 2 років;

ув’язнення на строк до 3 років.

Зверніть увагу! Інші 2 підозрюваних у шахрайстві згодом також постануть перед судом. Проте наразі ще триває слідство щодо їх причетності до злочину.

На шахраях тепер можна заробити

Нещодавно мережею почала ширитися інформація про нову “платформу для заробітку”. Шахраї вказують, що її запустив один із найбільших банків країни.

Коли люди виконують інструкції, які вказані в рекламних оголошеннях, із їхніх рахунків швидко зникають гроші.

Співзасновник банку, від імені якого це роблять, розповів, що від схеми вже постраждали 9 осіб. Тому чоловік запропонував 500 тисяч гривень за будь-яку інформацію, яка допоможе викрити аферистів. Її потрібно надати представникам фінансової структури.

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