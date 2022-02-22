Загальна сума, яку змогли заробити зловмисники, сягає півтора мільйона гривень. Про затримання підозрюваних повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції 21 лютого.

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Назвали приблизну кількість скоєних злочинів

Серед підозрюваних у цій справі утриманці Маріупольського слідчого ізолятора та звільнені з місць позбавлення волі. Їх вважають причетними до 14 фактів злочинної діяльності, які змогли зафіксувати.

Двох осіб із цієї злочинної групи затримали після чергового одержання грошей від пенсіонерки. Вони увійшли довіру до 90-річної жінки. Вона віддала чоловікам тисячу доларів і 64 тисячі гривень.



Один із затриманих зловмисників / Фото Нацполіції

Одразу почалися й обшуки

У момент затримання двох фігурантів, правоохоронці також почали проводити обшуки. За місцями проживання підозрюваних і в СІЗО. Там знайшли докази незаконної діяльності. Що вилучили в чоловіків:

12 мобільних телефонів,

комп'ютерну техніку,

зошити та блокноти з "чорновими" записами,

гроші.



Після затримання провели кілька обшуків / Фото Нацполіції

Що загрожує за такий злочин

Наразі правоохоронці не повідомляли, скільки осіб входить до цієї злочинної організації. Річ у тім, що поки намагаються встановити особи всіх причетних, а також кількість їхніх жертв.

А розслідують цю справу за статтею про шахрайство. Вона передбачає вкрай суворе покарання – до 8 років ув'язнення.

Схожий випадок нещодавно

2 лютого в Прокуратурі Харківщини повідомили, що направили до суду справу про схоже шахрайство. Перед судом постала жінка, яка разом із 2 спільниками також ошукувала пенсіонерів.

Підсудна зазвичай видавала себе за медсестру, яка бере гроші "на лікування". Її та спільників судитимуть за тією ж статтею про шахрайство.