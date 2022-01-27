Встанем стеной на защиту Харькова, – Игорь Терехов о возможном военном нападении России

Мэр Харькова Игорь Терехова дал интервью американскому изданию The Washington Post. Одной из главных тем стала возможная оккупация города по России.

Игорь Терехов заявил, что жители города не желают войны. Однако харьковчане готовы защищать свои дома в случае военной агрессии.

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Не повторят судьбу Донбасса

По словам мэра, все горожане любят Харьков. И они не позволят, чтобы город повторил судьбу Донецка или Луганска.

Мы стеной встанем все вместе – и харьковчане, и все украинцы – на защиту города Харькова,

– заявил Терехов.

В то же время харьковский городской глава выразил сомнение, что Россия действительно нападет. Чтобы предотвратить такой сценарий, работает немало людей – от президента и его команды до международных партнеров.

"Все понимают, что война не нужна. И люди тоже выступают против агрессии, они молча не будут терпеть все это", – подчеркнул Терехов.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. Международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

С полным интервью мэра Харькова журналистке The Washington Post можно будет ознакомиться через несколько дней.



Помощь Украине на фоне угрозы нападения Кремля / Инфографика 24 канала

Вероятное нападение России: главное

Официальный Вашингтон убежден, что Россия намерена напасть на Украину до середины февраля. Зарубежные партнеры прорабатывают разные сценарии.

О возможности полномасштабного военного вторжения России было сказано еще в октябре 2021 года. В это время Кремль начал стягивать войска к границам с Украиной.

Белый дом готовит очередные санкции против России на случай военной агрессии. Экспортные ограничения могут существенно навредить российской индустрии.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 января призвал украинцев не паниковать и заверил, что ситуация на границе находится под контролем.

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