Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины 25 февраля. Оперативная информация на 10:00.

К теме Россияне вступили в бой на рубеже Херсон – Каховка и возле Мелитополя

Ситуация в Харьковской области

По информации Генштаба, в Харьковской области по направлению российских Валуйков подразделения сил обороны продолжают бои. Противнику удалось остановить и закрепиться по этому рубежу.

Противостояние российской оккупации происходит также у Киева, Броваров, Херсона, Мелитополя. Продолжается отражение воздушных ударов противника.

Украинские защитники потеряли Конотоп. В Донецкой и Луганской областях бойцы стабильно держат оборону.

Воздушные силы продолжают разведывать ситуацию. По всей линии столкновения идет оборонительная операция и ведутся бои против оккупантов.