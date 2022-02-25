Согласно информации, на юге оккупанты продолжают осуществлять свои захватнические планы. Теперь они вышли на рубеж Херсона, Новой Каховки, Каховки.
Важно Украинский военный взорвал генический мост вместе с собой, чтобы остановить оккупантов
Их цель – содержание дамбы Северокрымского канала для обеспечения водой временно оккупированного полуострова Крым.
Кроме того, в Вооруженных силах Украины ведется бой за украинский город Мелитополь.
Сообщение Генерального штаба ВСУ
На юге противник продолжает осуществлять свои захватнические планы вышедший на рубеж ХЕРСОН, НОВАЯ КАХОВКА, КАХОВКА с целью удержания дамбы Северокрымского канала для обеспечения водой временно оккупированного полуострова Крым. Ведет бой за украинский город МЕЛИТОПОЛЬ.