Согласно информации, на юге оккупанты продолжают осуществлять свои захватнические планы. Теперь они вышли на рубеж Херсона, Новой Каховки, Каховки.

Важно Украинский военный взорвал генический мост вместе с собой, чтобы остановить оккупантов

Их цель – содержание дамбы Северокрымского канала для обеспечения водой временно оккупированного полуострова Крым.

Кроме того, в Вооруженных силах Украины ведется бой за украинский город Мелитополь.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают на Россию санкции.



Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Сообщение Генерального штаба ВСУ