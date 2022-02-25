Згідно з інформацією, на півдні окупанти продовжують здійснювати свої загарбницькі плани. Тепер вони вийшли на рубіж Херсону, Нової Каховки, Каховки.
Важливо Український військовий підірвав генічеський міст разом з собою, аби зупинити окупантів
Їх мета – утримання дамби Північнокримського каналу для забезпечення водою тимчасово окупованого півострова Крим.
Крім того, у Збройних силах України зазначили, що ведеться бій за українське місто Мелітополь.
Допис Генерального штабу ЗСУ
На півдні противник продовжує здійснювати свої загарбницькі плани вийшов на рубіж ХЕРСОН, НОВА КАХОВКА, КАХОВКА з метою утримання дамби Північнокримського каналу для забезпечення водою тимчасово окупованого півострова Крим. Веде бій за українське місто МЕЛІТОПОЛЬ.