Харьков уже в течение часа под вражеским ударом: есть несколько попаданий
- Харьков вечером 23 февраля оказался под вражеским ударом, зафиксировано несколько попаданий в Немышлянском районе.
- Данных о пострадавших или погибших нет, ранее утром под ударами были Холодногорский и Основянский районы.
Россияне не прекращают атаковать Харьков, на этот раз противник минимум час наносит удары по городу. Местные власти сообщают о попадании в сразу нескольких местах.
Об этом сообщает городской голова Игорь Терехов.
Что известно о массированной атаке на Харьков?
Воздушная тревога в Харьковском районе продолжается еще с ориентировочно 09:53. Вечером угроза продолжилась. Около 17:07 Воздушные силы сообщили о движении беспилотника в направлении города. Впоследствии в областном центре прогремели взрывы.
Незадолго после этого Игорь Терехов сообщил об ударе по Немышлянскому району Харькова. Впоследствии там зафиксировали еще одно попадание возле частных домов. По состоянию на 18:30 сообщений о жертвах или пострадавших нет.
Городской голова также подтвердил, что удары нанесли "Шахедами".
К слову, утром в Харькове также слышали серию взрывов. Под вражеской ракетной атакой оказались Холодногорский и Основянский районы. В последнем, по данным областной военной администрации, пострадал 55-летний мужчина.
Какие города атаковали раньше?
Утром взрывы прогремели в Сумах. Городской голова Александр Лысенко сообщал о попадании в центре города, это произошло в районе ТЦ "Мануфактура". По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.
Также утром дроны атаковали Николаев. В результате падения обломков получили ранения 58-летние мужчина и его жена. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждены 8 частных домов и другие здания.
Ночью враг ударил по Одесской области. Под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры. Погибли 20-летняя девушка и мужчина примерно 45 лет, пострадало 3 человека.