В ночь на 23 февраля в области было обезврежено 8 ударных БПЛА. Об этом рассказал глава ОВА Виталий Ким.
Какие последствия атаки России на Николаевскую область?
В Николаеве в результате дроновой атаки и падения обломков ранения получили супруги – 58-летние мужчина и женщина. Их госпитализировали. Состояние пострадавших стабильное – средней тяжести.
Также повреждены 8 частных домов, складское помещение, инфраструктура на территории промышленного предприятия и один легковой автомобиль.
Повреждениям подверглись и энергообъекты. По состоянию на 20:08 все потребители были запитаны.
В Баштанском районе "Шахеды" повредили объекты транспортной и промышленной инфраструктуры в Снигиревской общине.
В Николаевском районе враг 11 раз атаковал FPV-дронами Очаковскую общину.
Что известно о российском обстреле Украины 23 февраля?
- Россия запустила одну баллистическую ракету "Искандер-М", а также 126 ударных дронов. Силы ПВО обезвредили 105 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны. Есть попадание баллистической ракеты и 20 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение обломков на одной локации.
- Ночной террор Одесской области унес жизни 2 человек – 20-летней девушки и мужчины в возрасте примерно 45 лет. Три человека пострадали, двое – в тяжелом состоянии.
- Оккупанты попали дронами по Запорожью – погиб 33-летний мужчина, ранения получил 45-летний мужчина. Поврежден промышленный объект.