У ніч проти 23 лютого в області було знешкоджено 8 ударних БпЛА. Про це розповів очільник ОВА Віталій Кім.
Які наслідки атаки Росії на Миколаївщину?
У Миколаєві унаслідок дронової атаки та падіння уламків поранення отримали подружжя – 58-річні чоловік та жінка. Їх госпіталізуали. Стан постраждалих стабільний – середньої тяжкості.
Також пошкоджено 8 приватних будинків, складське приміщення, інфраструктура на території промислового підприємства та один легковий автомобіль.
Руйнувань зазнали й енергооб'єкти. Станом на 20:08 всі споживачі були заживлені.
У Баштанському районі "Шахеди" пошкодили об'єкти транспортної та промислової інфраструктури у Снігурівській громаді.
У Миколаївському районі ворог 11 разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду.
Що відомо про російський обстріл України 23 лютого?
- Росія запустила одну балістичну ракету "Іскандер-М", а також 126 ударних дронів. Сили ППО знешкодили 105 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Є влучання балістичної ракети та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на одній локації.
- Нічний терор Одещини забрав житя 2 людей – 20-річної дівчини і чоловік віком приблизно 45 років. Троє людей постраждали, двоє – у тяжкому стані.
- Окупанти поцілили дронами по Запоріжжю – загинув 33-річний чоловік, поранення отримав 45-річний чоловік. Пошкоджено промисловий об'єкт.