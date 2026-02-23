Детали привел сумской городской голова Александр Лысенко. Информации об атаке пока немного.

Смотрите также Там производят Milka, Oreo и "Люкс": Россия разбила американское предприятие в Тростянце

Что известно о прилете дрона в центре Сум 23 февраля?

Враг ударил в районе ТЦ в центре города, на берегу реки Псел.

В центре Сум прилет вражеского дрона. Предварительно, без пострадавших. Прилет был в районе ТЦ "Мануфактура",

– написал Лысенко.

Воздушные силы писали, что на Сумщине движется БПЛА в направлении Шостки. Мониторинговые сообщества также писали об этом, и не смогли определять тип беспилотника. Именно Шостка больше всего фигурировала в их сводках из всех населенных пунктов Сумщины.

По прилету в центре – есть небольшие повреждения на крыше нежилого помещения. Без пострадавших,

– информирует местное СМИ "Кордон.Медиа".

Сумы и Сумщина постоянно под обстрелами