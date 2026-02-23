Детали привел сумской городской голова Александр Лысенко. Информации об атаке пока немного.
Что известно о прилете дрона в центре Сум 23 февраля?
Враг ударил в районе ТЦ в центре города, на берегу реки Псел.
В центре Сум прилет вражеского дрона. Предварительно, без пострадавших. Прилет был в районе ТЦ "Мануфактура",
– написал Лысенко.
Воздушные силы писали, что на Сумщине движется БПЛА в направлении Шостки. Мониторинговые сообщества также писали об этом, и не смогли определять тип беспилотника. Именно Шостка больше всего фигурировала в их сводках из всех населенных пунктов Сумщины.
По прилету в центре – есть небольшие повреждения на крыше нежилого помещения. Без пострадавших,
– информирует местное СМИ "Кордон.Медиа".
Сумы и Сумщина постоянно под обстрелами
В четыре утра 21 февраля оккупанты ударили по городу из авиации. Два дома были уничтожены, в больнице оказались старушка и двое детей в возрасте 5 и 17 лет.
Утром 17 февраля "Шахедами" ударили по домам в Сумах. Один из дронов упал на многоэтажку, но не сдетонировал. Были разрушения гражданской инфраструктуры.
А на Сумщине 21 февраля атаковали машину скорой помощи. Там везли раненых молодых людей – и Россия ударила снова. Выжил только водитель. Кроме молодых ребят, погибла медик и полицейский.