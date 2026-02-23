Деталі навів сумський міський голова Олександр Лисенко. Інформації про атаку поки небагато.

Що відомо про приліт дрона в центрі Сум 23 лютого?

Ворог ударив у районі ТЦ у центрі міста, на березі річки Псел.

У центрі Сум приліт ворожого дрона. Попередньо, без постраждалих. Приліт був у районі ТЦ "Мануфактура",

– написав Лисенко.

Повітряні сили писали, що на Сумщині рухається БпЛА у напрямку Шостки. Моніторингові спільноти також писали про це, та не змогли визначати тип безпілотника. Саме Шостка найбільше фігурувала в їхніх зведеннях з-поміж усіх населених пунктів Сумщини.

Щодо прильоту в центрі – є невеликі пошкодження на даху нежитлового приміщення. Без постраждалих,

– інформує місцеве ЗМІ "Кордон.Медіа".

Суми та Сумщина постійно під обстрілами