Деталі навів сумський міський голова Олександр Лисенко. Інформації про атаку поки небагато.
Що відомо про приліт дрона в центрі Сум 23 лютого?
Ворог ударив у районі ТЦ у центрі міста, на березі річки Псел.
У центрі Сум приліт ворожого дрона. Попередньо, без постраждалих. Приліт був у районі ТЦ "Мануфактура",
– написав Лисенко.
Повітряні сили писали, що на Сумщині рухається БпЛА у напрямку Шостки. Моніторингові спільноти також писали про це, та не змогли визначати тип безпілотника. Саме Шостка найбільше фігурувала в їхніх зведеннях з-поміж усіх населених пунктів Сумщини.
Щодо прильоту в центрі – є невеликі пошкодження на даху нежитлового приміщення. Без постраждалих,
– інформує місцеве ЗМІ "Кордон.Медіа".
Суми та Сумщина постійно під обстрілами
О четвертій ранку 21 лютого окупанти вгатили по місту з авіації. Два будинки було знищено, в лікарні опинилися старенька та двоє дітей віком 5 і 17 років.
Зранку 17 лютого "Шахедами" ударили по будинках у Сумах. Один із дронів упав на багатоповерхівку, але не здетонував. Були руйнування цивільної інфраструктури.
А на Сумщині 21 лютого атакували автівку швидкої допомоги. Там везли поранених молодиків – і Росія вдарила знову. Вижив тільки водій. Окрім молодих хлопців, загинула медикиня та поліцейський.