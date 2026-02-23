Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов.
Що відомо про масовану атаку на Харків?
Повітряна тривога у Харківському районі триває ще з орієнтовно 09:53. Ввечері загроза продовжилася. Близько 17:07 Повітряні сили повідомили про рух безпілотника у напрямку міста. Згодом в обласному центрі пролунали вибухи.
Незадовго після цього Ігор Терехов повідомив про удар по Немишлянському району Харкова. Згодом там зафіксували ще одне влучання біля приватних будинків. Станом на 18:30 повідомлень про жертв чи постраждалих немає.
Міський голова також підтвердив, що ударів завдали "Шахедами".
До слова, зранку у Харкові також чули серію вибухів. Під ворожою ракетною атакою опинилися Холодногірський та Основ'янський райони. В останньому, за даними обласної військової адміністрації, постраждав 55-річний чоловік.
Які міста атакували раніше?
Зранку вибухи пролунали у Сумах. Міський голова Олександр Лисенко повідомляв про влучання у центрі міста, це сталося у районі ТЦ "Мануфактура". За попередніми даними, постраждалих внаслідок атаки немає.
Також вранці дрони атакували Миколаїв. Внаслідок падіння уламків зазнали поранень 58-річні чоловік та його дружина. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджено 8 приватних будинків та інші будівлі.
Уночі ворог вдарив по Одеській області. Під ударами опинилися об'єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури. Загинули 20-річна дівчина та чоловік приблизно 45 років, постраждало 3 особи.