Об этом сообщает городской голова Игорь Терехов.

Что известно о массированной атаке на Харьков?

Воздушная тревога в Харьковском районе продолжается еще с ориентировочно 09:53. Вечером угроза продолжилась. Около 17:07 Воздушные силы сообщили о движении беспилотника в направлении города. Впоследствии в областном центре прогремели взрывы.

Незадолго после этого Игорь Терехов сообщил об ударе по Немышлянскому району Харькова. Впоследствии там зафиксировали еще одно попадание возле частных домов. По состоянию на 18:30 сообщений о жертвах или пострадавших нет.

Городской голова также подтвердил, что удары нанесли "Шахедами".

К слову, утром в Харькове также слышали серию взрывов. Под вражеской ракетной атакой оказались Холодногорский и Основянский районы. В последнем, по данным областной военной администрации, пострадал 55-летний мужчина.

Какие города атаковали раньше?