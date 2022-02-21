Ryanair видалила Харків і Херсон зі свого сайту: залишися лише кілька міст України

Ірландська компанія-лоукостер Ryanair видалила Харкова і Херсон зі своєї системи бронювання. Раніше там обмежили можливість бронювати квитки на рейси з цих міст.

Про це повідомляє 24 канал із посиланням на сайт Ryanair. Ймовірно, відсутність двох аеропортів у списку, свідчить про скасування усіх рейсів звідти.

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Які міста ще залишилися

Наразі, якщо зайти на офіційний сайт компанії, там можна забронювати квитки на сполучення лише з Києвом, Львовом і Одесою. У Ryanair поки це ніяк не коментували.

Журналісти ресурсу Lowcost Avia спробували написати в чат авіакомпанії. Там їм відповіли: коли рейсів нема на сайті авіакомпанії, то це означає, що вони недоступні.



Відповідь у чаті Ryanair / Скриншот Lowcost Avia

Літаки компанії все ж прибуватимуть у Харків

На початку лютого на сайті компанії прост о зникла можливість бронювати рейси з цих міст. Проте тоді це також офіційно не коментували.

На сайті аеропорту Харків нічого не повідомляли про скасування рейсів. Ба більше там досі продаються квитки на рейси Ryanair. Зокрема, там 1 березня з Будапешту до Харкова мають прибути аж 3 літаки цього перевізника.



Рейси компанії, які прибудуть у Харків / Скриншот 24 каналу