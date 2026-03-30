Мільйонні хабарі: на Харківщині СБУ затримала очільника відомої політсили за незаконні схеми

Масштабну хабарницьку схему нещодавно викрили в Харківській області. Її організували керівник філії великого державного підприємства і очільник місцевого осередку однієї із відомих політичних партій.

Про це поінформували в СБУ, співробітники якої діяли спільно з Офісом Генпрокурора.

Читайте також Вихваляла Путіна та поширювала пропаганду: СБУ затримала чиновницю Мінкульту

Що відомо про схему?

Джерела РБК-Україна в СБУ повідомили, що затриманим фігурантом справи є Сергій Пономаренко, керівник регіонального осередку "Батьківщини".

За даними слідства, політик діяв спільно з очільником міжрегіонального офісу ДП "Ліси України", а також його підлеглим і посередником.

Учасники оборудок брали хабарі з бізнесменів, які вигравали біржові торги на закупівлю промислової сировини з держлісгоспу. За це фігуранти продавали підприємцям елітні сорти лісосировини замість зазначених в умовах торгів пиломатеріалів.

У Харківській області викрили протиправну схему

Наразі є документальні підтвердження того, що зловмисники вимагали в підприємця 1,3 мільйона гривень за відвантаження йому майже 200 кубічних метрів цінних порід дерев.

Аби прикрити свою схему, учасники підробляли звіти, вносячи туди недостовірну інформацію. Представники СБУ затримали зловмисників "на гарячому" після передачі останньої частини хабаря.

У процесі обшуків у фігурантів знайшли мобільні телефони й документи, що підтверджували протиправну діяльність.

Затриманим повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

частина 5 статті 191 – привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем;

частина 3 статті 368 – одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Зловмисники перебувають під вартою, вони можуть сісти до в'язниці на 12 років з конфіскацією майна.

Що відомо про інші випадки викриття незаконних схем?