"Шахеди" вдарили по Харкову: є влучання у двох районах
- Вночі 25 березня дрони "Шахед" вдарили по Харкову.
- Зафіксовано влучання в Основ'янському та Новобаварському районах.
Ударні дрони ворога залетіли вночі 25 березня до Харківської області. У Харкові прогриміли вибухи.
Про наслідки обстрілу повідомив міський голова Ігор Терехов. Розповідаємо, яка є інформація на цей момент.
Що відомо про обстріл Харкова 25 березня та його наслідки?
У Харкові повітряну тривогу оголосили серед ночі 25 березня – 0 02:12. Виникла загроза застосування ворогом ударних безпілотників.
Упродовж кількох годин у місті час від часу було чутно вибухи.
Міський голова Ігор Терехов о 04:47 написав у соціальних мережах про наслідки обстрілу. Мовилося про два влучання БпЛА типу "Шахед" в Основ'янському та Новобаварському районах міста.
Інформацію щодо подробиць чи постраждалих ще уточнюють.
Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетні небезпеку, загрози застосування ворогом ударних БпЛА для всіх областей, про вибухи, а також про наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.
Де ще лунали вибухи цієї доби?
- Уночі також було чутно вибухи у Дніпрі. Повітряні сили попереджали про наближення БпЛА ворога до міста.
- Упродовж дня ж Росія завдала однієї з наймасованіших атак дронами по Україні, зокрема по Заходу.