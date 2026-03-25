"Шахеди" вдарили по Харкову: є влучання у двох районах

Ударні дрони ворога залетіли вночі 25 березня до Харківської області. У Харкові прогриміли вибухи.

Про наслідки обстрілу повідомив міський голова Ігор Терехов. Розповідаємо, яка є інформація на цей момент.

Хронологія атаки Росія атакувала Суми та Полтавщину: для яких регіонів ще є небезпека

Що відомо про обстріл Харкова 25 березня та його наслідки?

У Харкові повітряну тривогу оголосили серед ночі 25 березня – 0 02:12. Виникла загроза застосування ворогом ударних безпілотників.

Упродовж кількох годин у місті час від часу було чутно вибухи.

Міський голова Ігор Терехов о 04:47 написав у соціальних мережах про наслідки обстрілу. Мовилося про два влучання БпЛА типу "Шахед" в Основ'янському та Новобаварському районах міста.

Інформацію щодо подробиць чи постраждалих ще уточнюють.

Де ще лунали вибухи цієї доби?